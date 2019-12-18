نشرة خاصة.. رياح قوية من المستوى البرتقالي بالعديد من مناطق المملكة

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الأربعاء 18 دجنبر، بأن رياحا أحيانا قوية من المستوى البرتقالي، يرتقب أن تهم عددا من مناطق المملكة ابتداء من الجمعة على منتصف الليل إلى الساعة الثانية زوالا من يوم السبت المقبل.
وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة، أن رياحا أحيانا قوية من المستوى البرتقالي ستهم، في الفترة المذكورة، عمالات وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص-أنجرة والمضيق والفنيدق وتطوان وتازة وشفشاون والحسيمة والناظور والعرائش.
كما يرتقب، حسب المصدر ذاته، هبوب رياح معتدلة (من 60 إلى 70 كلم في الساعة)، بعد غد الجمعة، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء على السواحل الموجودة شمال الجديدة والسايس وولماس والغرب.
ويرتقب، أيضا، أن تهم أمطار معتدلة إلى نسبيا قوية، بعد غد الجمعة، أقاليم شفشاون ووزان والحسيمة وتاونات وتطوان والعرائش.
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