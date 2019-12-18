اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث قيام البرازيل بفتح مكتب تجاري بالقدس

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غدا الخميس، بالقاهرة، دورة غير عادية، لبحث قيام البرازيل بفتح مكتب تجاري بالقدس.

وذكرت مصادر دبلوماسية بالجامعة العربية، أن المجلس سيبحث خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي بناء على طلب دولة فلسطين، الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل المتمثلة في فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس تابع لسفارتها لدى إسرائيل.

وكان سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، دياب اللوح، قد أشار إلى أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية في أقرب وقت، لبحث الخطوات المستقبلية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل.

وقال اللوح في تصريحات صحفية، “لا بد أن ينتج عن الاجتماع موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتراجع البرازيل عن قرارها والحيلولة دون إقدام دول أخرى على مثل هذه الخطوات”.

وسجل السفير أن هذه الخطوة تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستهتارا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمجلس الوزاري ومجلس المندوبين الدائمين والتي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس.