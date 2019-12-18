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اقتحم النجم المغربي الشاب، أشرف حكيمي، نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني التشكيلة المثالية لأغلى اللاعبين في الدوري الألماني الممتاز “البوندسليغا”، وذلك بعد أن ارتفعت أرقامه بشكل صاروخي، هذا الموسم.
وبصم مدافع “أسود الاطلس”، على مستوى رائع مع فريقه الألماني، سواء في الدوري المحلي أو في دوري أبطال أروبا، وهو الأمر الذي أدى إلى انتقال قيمته السوقية، من 15 مليون يورو إلى 45 مليون.
وحسب الموقع الشهير المتخصص في الأرقام والإحصائيات الرياضية، فإن حكيمي يعتبر من أغلى اللاعبين في الدوري الألماني ككل، بل أصبح واحد من اللاعبين الذين اقتحموا التشكيل المثالي لأغلى تشكيلة في “البوندسليغا”.
ويمثل حكيمي فريقه دورتموند إلى جانب زميله الإنجليزي جادون سانشو في هذه التشكيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أغلى ظهير أيمن في ألمانيا.. حكيمي يقتحم الشتكيلة المثالية لأغلى اللاعبين في “البوندسليغا” – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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