جزر القمر تفتتح قنصلية لها في مدينة العيون -صور

افتتحت جمهورية جزر القمر المتحدة، اليوم الأربعاء، قنصلية لها في مدينة العيون، تأكيدا لدعمها لموقف المملكة في قضية الوحدة الترابية.

وأشرف صباح اليوم كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، رفقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لجمهورية القمر المتحدة، محمد الأمين صيف على مراسيم تدشين القنصلية الجديدة.

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وكان المغرب قد عبر في وقت بداية الشهر الجاري بباريس عن دعمه ووقوفه الى جانب جزر القمر في خطة التنمية التيً اعتمدتها بدعم من شركاء هذا البلد.

وجاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية ناصر بوريطة، بمؤتمر الشركاء من أجل تنمية اتحاد جزر القمر مكرس لتمويل “خطة جزر القمر الناشئة 2030″، المنعقد يومي 2 و 3 دجنبر بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أكد الوزير على التعاون الوطيد بين المغرب وجزر القمر.

وقال بوريطة في كلمة افتتاحية ان العلاقات بين جزر القمر والمغرب يطبعها الأخوة، والتضامن، واصفا اياها بـ”المثالية”، رغم المسافة الطويلة التي تفصل بين البلدين، والمقدرة بسبعة آلاف كيلومتر، مبرزا أن جزر القمر بلد شقيق وصديق”.