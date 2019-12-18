الجواهري: التقيت أمير قطر بطلب منه ولم أناقش معه تجديد اتفاق الهبات الخليجية

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري عن فحوى اللقاء الذي جمعه بأمير قطر تميم بن حمد، خلال زيارة قام بها وفد مغربي إلى الدحة منتصف شهر نونبر الماضي.

ونفى الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء بالرباط، أن يكون قد ناقش مع الأمير القطري قضية تجديد الهبات الخليجية للمغرب، مؤكدا أنه غير مخول له فعل ذلك.

وأكد الجواهري، أن استقبال الوفد المغربي، جاء بطلب من الأمير القطري وليس العكس، وأُخبر به عن طريق محافظ مصرف قطر المركزي، في ختام الزيارة التي جاءت في إطار سير اللقاءات المنتظمة بين الطرفين.

وقال الجواهري، إن اللقاء اقتصر على استعراض الأمير القطري للمشاريع التي تنجزها بلاده، كما تطرق لظروف الحصار الذي تفرضه دول الجوار على الدوحة، وإلى وجود بوادر لحل الأزمة.

الجواهري لمح إلى وجود تنافس إماراتي قطري على تعزيز العلاقات مع بنك المغرب، مشيرا إلى أن زيارته إلى الدوحة وتوقيع اتفاقات مع البنك المركزي القطري قد أعقبها طلب من البنك المركزي الإماراتي، لتوقيع اتفاق استراتيجي بين الجانبين.