عيلوط: اتصلت للشرطة وأبلغتها "طعنت طفلي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل في قرية عيلوط، قرب الناصرة، بخطورة بعد ظهر اليوم، الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الجلبوع بلاغًا قرابة الساعة 13:59 حول العثور على طفل وهو فاقد الوعي، وتمّ إحضاره إلى عيادة محلية في عيلوط. وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للطفل المصاب (عام واحد) والذي وصفت حالته بالخطيرة، ولا زالت خلفية الإصابة مجهولة".

وأكد أن "الطفل أحيل للعلاج في المستشفى الإنجليزي في الناصرة".

ووفقا للشرطة فإنّه "وصل إلى مركز الشرطة بلاغًا من أم والتي ادّعت أنّها اعتدت على ابنها وأصابته وهي أيضا مصابة، بالمقابل تمّ استلام بلاغ حول إصابة طفل ووصفت حالته بالخطيرة حيث وصل إلى العيادة الطبية في عيلوط وهو مصاب بجراح خطيرة وعلى جسده علامات طعن، وتمّت إحالته عن طريق المروحية الطبية إلى مستشفى رمبام للعلاج بينما باشر أفراد الشرطة التحقيق في ملابسات هذه الحادثة".