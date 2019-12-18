ترامب قبل التصويت على عزله: "لم أرتكب أي خطأ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لم يرتكب "أي خطأ"، وذلك قبيل ساعات من إجراء مجلس النواب تصويتا على عزله.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "هل يمكنكم تصديق أنه سيتم عزلي اليوم على يد اليسار الراديكالي..(لم أرتكب أي خطأ)، اقرأوا نصوص المحادثة. لا يجب أبدًا أن يحدث هذا مع رئيس آخر ثانية.. اتلوا صلاة".

ويصوّت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على توجيه اتهام إلى الرئيس دونالد ترامب، بشأن استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونجرس.



وفي حال موافقة "النواب" على القرار، سيصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

وكان الرئيس الأمريكي وصف خطوات عزله من قبل نواب الحزب الديمقراطي بمثابة إعلان "حرب مفتوحة" ضد الديمقراطية و"انقلاب حزبي".