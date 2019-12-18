بوتين يناقش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أمام 1895 صحفيا الخميس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مؤتمره السنوي الموسع الخامس عشر، بمشاركة 1895 صحفيا من كل أنحاء العالم.



وقال الكرملين، في بيان، إن 1895 صحفيا حصلوا على إذن للمشاركة في المؤتمر الصحفي السنوي، الذي يعقد في المركز التجاري الدولي بموسكو.

ويعقد الحدث الكبير للمرة الخامسة عشرة، وكقاعدة عامة، يتحدث الرئيس الروسي في البداية عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة في البلاد، وعقب ذلك تتاح الفرصة لمندوبي وسائل الإعلام لطرح الأسئلة.



وقد اعتاد الرئيس الروسي عقد مؤتمر صحفي حول نتائج العام منذ فترته الرئاسية الأولى عام 2001.

وسجل مؤتمر عام 2008 رقما قياسيا، عندما أجاب بوتين عن 106 أسئلة خلال 4 ساعات و40 دقيقة.