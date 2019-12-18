القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مؤتمره السنوي الموسع الخامس عشر، بمشاركة 1895 صحفيا من كل أنحاء العالم.
وقال الكرملين، في بيان، إن 1895 صحفيا حصلوا على إذن للمشاركة في المؤتمر الصحفي السنوي، الذي يعقد في المركز التجاري الدولي بموسكو.
ويعقد الحدث الكبير للمرة الخامسة عشرة، وكقاعدة عامة، يتحدث الرئيس الروسي في البداية عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة في البلاد، وعقب ذلك تتاح الفرصة لمندوبي وسائل الإعلام لطرح الأسئلة.
وقد اعتاد الرئيس الروسي عقد مؤتمر صحفي حول نتائج العام منذ فترته الرئاسية الأولى عام 2001.
وسجل مؤتمر عام 2008 رقما قياسيا، عندما أجاب بوتين عن 106 أسئلة خلال 4 ساعات و40 دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يناقش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أمام 1895 صحفيا الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.