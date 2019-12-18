الأردن يعلن وفاة 4 أشخاص بإنفلونزا الخنازير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

أقرت الحكومة الأردنية بوفاة 4 أشخاص حتى الآن بمرض إنفلونزا الخنازير، في حين يرى آخرون أن الحكومة تتستر فعلياً على العدد الحقيقي للوفيات. وقال وزير الصحة سعد جابر في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، إن "أعداد المصابين في الفايروس والموثقة في المستشفيات الأردنية 177 حالة، نتج عنها 4 وفيات"، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المواطنين أصيبوا بالفيروس وتماثلوا للشفاء ولم يعرفوا أنهم أصيبوا بسبب المناعة القوية لديهم. وأعلن أنه سيجري زيارة لمحافظة الكرك جنوب البلاد، للوقوف عند الحالات المصابة ومتابعتها، ويأتي ذلك في وقت طالب فيه عضو مجلس النواب صداح الحباشنة الحكومة بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بالمرض في المملكة. وقال الحباشنة: "يجب إعلان حالة الطوارئ في محافظة الكرك، وعدم التسترعلى العدد الكبير من الوفيات والإصابات في مرض إنفلونزا الخنازير حتى تتم عملية السيطرة عليه"، ونشر وثائق تظهر وفاة 7 أشخاص على الأقل في محافظة الكرك فقط، وهو ما يدحض حديث الحكومة عن وفاة 4 أشخاص فقط في عموم أنحاء المملكة. وكانت مصادر تحدثت لـ 24 في وقت سابق، عن وفاة 4 أشخاص في محافظة الزرقاء شرق العاصمة الجمعة الماضية بسبب المرض.

