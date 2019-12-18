طوكيو تنتقد احتجاز موسكو 5 صيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

قدمت وزارة الخارجية اليابانية، شكوى إلى روسيا، اليوم الأربعاء، بعد أن احتجزت موسكو 5 سفن صيد يابانية قبالة جزيرة هوكايدو، بشمال اليابان. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مصادر حكومية في طوكيو، لم تسمها، أن سلطات حرس الحدود الروسية اقتادت سفن الصيد اليابانية إلى جزيرة كوناشيري، المتنازع عليها والتي تسيطر عليها روسيا. وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، إن الخطوة الروسية "غير مقبولة"، حيث تدعي اليابان أحقيتها في جزر كوريل التي تقع قبالة هوكايدو والتي تخضع للإدارة الروسية، وتشمل جزيرة كوناشيري، وتطلق عليها طوكيو اسم "الأقاليم الشمالية". وذكرت "كيودو" أن السلطات الروسية تشتبه في وجود اختلاف بين كمية الأسماك التي يتم صيدها بواسطة تلك القوارب والأرقام المدونة في سجلاتها اليومية، وأنها ستباشر مزيداُ من التحقيقات في الجزيرة. وتأتي الواقعة قبل يومين من اجتماع مقرر لوزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو. وهناك نزاع منذ عقود بين اليابان وروسيا بشأن أربع جزر استولى عليها الاتحاد السوفيتي السابق في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. ومنع هذا النزاع البلدين من توقيع معاهدة سلام بعد انتهاء الحرب.

