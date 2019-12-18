عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محكمة جزائرية تمدد حبس المعارض كريم طابو

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

رفضت محكمة تيبازة الجزائرية، اليوم الأربعاء، الفصل في قضية الإفراج عن المعارض السياسي البارز، كريم طابو، المتهم بـ ”التحريض على التجمهر والإعداد لأفعال من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، والمساس بسمعة الجيش والتهجّم على قيادته“.

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وتقرر تحويل القضية إلى مجلس قضاء الجزائر، للنظر فيها الأسبوع المقبل، فيما اعتبر ذلك مؤشرًا على أن السلطات الجديدة لم تفصل بعد في قضايا معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.

وكان الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، قد وجه رسائل سياسية في أول مؤتمر صحفي، للحراك الشعبي، الذي يعدّ كريم طابو أبرز نشطائه، فيما اشترطت أحزاب معارضة إطلاق سراح معتقلي الرأي؛ للانخراط في مسعى الحوار والتفاوض مع تبون.

ويعتبر كريم طابو (46 عامًا) قياديًّا سابقًا في جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب في البلاد، ثم أنشأ حزبًا معارضًا أطلق عليه اسم ”الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي“، لكن السلطات رفضت الترخيص له دون مبررات.