عزل 4 رؤساء بلديات تريكية للاشتباه بصلاتهم بغولن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، إقالة 4 من رؤساء البلديات، من بينهم رئيس بلدية تابع لحزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي) المعارض، الذي تم اعتقاله للاشتباه في صلاته بالداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تصنفه أنقرة على أنه إرهابي. وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية أن إبراهيم بوراك أوغوز، رئيس بلدية أورلا على ساحل البحر المتوسط غرب البلاد، أقيل من منصبه لأنه "عضو في منظمة إرهابية مسلحة". وفي الوقت نفسه، يواجه 3 رؤساء بلديات آخرين، ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي (الموالي للأكراد)، في مقاطعة موس جنوب شرق البلاد، تهماً مماثلة، من بينها صلاتهم المزعومة مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي. يشار إلى أن وزارة الداخلية التركية، في الحكومة التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، عزلت رؤساء ما يقرب من 30 بلدية في الأشهر الأخيرة، على خلفية اتهامات مزعومة باتباطهم بصلات مع منظمات إرهابية.

