الأمن الإسرائيلي يعلن كشف خلايا عسكرية للجبهة الشعبية في الضفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أنه كشف عن خلايا شكلت البنية العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية المحتلة، عقب موجة اعتقالات واسعة طالت قيادات في التنظيم وأعضاء مجلس تشريعي. أدعى الشاباك أن القيادية في الجبهة الشعبية وعضو المجلس التشريعي خالدة جرار، والقيادي في التنظيم وليد حنايشة، مسؤولان بشكل مباشر عن تنفيذ عملية بوبين قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، التي أدت إلى مقتل مستوطنة في شهر أغسطس (آب) الماضي.

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وأشار إلى أن الجهاز قام باعتقال نحو 50 ناشطاً بينهم قياديون في الجبهة، وأن التحقيق معهم أسفر عن كشف العديد من المخططات والأسلحة، من بينها بندقية من نوع أم ١٦، وكلاشنكوف، وجليليو مطورة، ومسدس، ومسدسين كاتم صوت.

وقال إن "كل من النشطاء قسام البرغوثي ويزن مغامس والقيادي سامر العرابيد هم منفذي عملية عين بوبين، وأن الأسير العرابيد هو الذي خطط وترأس العديد من العمليات التي كان من المفروض تنفيذها.

وأضاف أن من بين المتورطين قيادات بارزة في الجبهة الشعبية من بينهم اعتراف الريماوي القيادي في الشعبية، ووليد حنايشة، وعبد الرزاق فراج، وعضو المجلس التشريعي خالدة جرار.