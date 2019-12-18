شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإليزيه: ماكرون مستعد لتحسين مشروع إصلاح أنظمة التقاعد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده لتحسين مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي تشهد فرنسا منذ أسبوعين إضرابات وتظاهرت ضده، وفق ما كشف مقرّبون منه قبل محادثات جديدة مقررة مع مسؤولي النقابات وممثلي أصحاب الشركات. وأوضحت الرئاسة أن "الرئيس ماكرون لن يتخلى عن المشروع، لكنّه مستعد لتحسينه من خلال المحادثات مع النقابات"، ملمّحة إلى إمكانية تحقيق تقدم بحلول نهاية الأسبوع، علماً أن رئيس الوزراء إدوار فيليب يستقبل بعد الظهر مسؤولي النقابات وأرباب العمل.





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