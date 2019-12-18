عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. مصرع فتاة ألقت بنفسها من أحد الأبراج السكنية في الشارقة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

فتحت السلطات المختصّة في مدينة الشارقة، تحقيقًا موسَّعًا في واقعة وفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، بعدما ألقت بنفسها من أحد الأبراج السكنية متأثرة بجراحها.



ونقلت صحيفة ”البيان“ الإماراتية اليوم الأربعاء عن شرطة الشارقة، أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة.

من جانبه، أمر وكيل النيابة بتحويل الجثة للمختبر الجنائي لتعرّف أسباب الوفاة.