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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل جنديين إندونيسيين في اشتباكات مع متمردين
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
أعلن الجيش الإندونيسي، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين اثنين في اشتباكات مع مقاتلين متمردين في إقليم "بابوا" المضطرب شرق البلاد.
وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل تيبور رحمن - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن المتمردين فتحوا النيران على القوات أثناء قيامهم بدورية أمنية ليلا في قرية بضاحية "إنتان جايا" معروفة بكونها معقل للمتمردين؛ ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين على الأقل.
وتابع المتحدث أن قوات الجيش كانت في المنطقة بهدف مساعدة الشرطة لمنع وقوع أي اضطرابات قبيل احتفالات العام الجديد.
يُشار إلى أن الحادث هو الأخير في سلسلة هجمات عنيفة وقعت العام الجاري بمنقطة "بابوا" الغنية والتي تشهد بشكل مستمر مواجهات بين السكان الأصليين وقوات الأمن الإندونيسية.
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