حبشي طلب الحصول على معلومات حول عروض ومناقصة وعقود في شركات الخليوي

تقدّم عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​أنطوان حبشي​ بطلب الحصول على معلومات من ​وزارة الاتصالات​ حول عروض ومناقصة وعقود في شركات الخليوي. وتقدّم، حبشي، سابقاً، بسلسلة طلبات حول ملفات في ​وزارة الطاقة​ وشركة ​الكهرباء​ ومنشآت ​النفط​. ويعد حبشي بمصارحة ​الشعب اللبناني​ واطلاع الرأي العام على النتائج فور حصوله على المعلومات من الوزارات المعنيّة ودراستها.

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