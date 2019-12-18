إحالة موظفين وسماسرة في مديرية الشؤون العقارية للنيابة العامة المالية

أصدر وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ قراراً بإحالة موظفين وسماسرة في مديرية الشؤون العقارية للنيابة العامة المالية للتحقيق في عمليات تزوير واستخدام غير مشروع للطوابع في المعاملات.

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