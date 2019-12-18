إحالة موظفين وسماسرة في مديرية الشؤون العقارية للنيابة العامة المالية

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قراراً بإحالة موظفين وسماسرة في مديرية الشؤون العقارية للنيابة العامة المالية للتحقيق في عمليات تزوير واستخدام غير مشروع للطوابع في المعاملات.
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