إطلاق صندوق إنقاذ مركز سرطان الأطفال لتمكينه من توفير العلاج لنحو 300 طفل سنة 2020

أعلن "مركز سرطان الأطفال في لبنان" إطلاق "صندوق إنقاذ" يهدف إلى جمع عشرة ملايين دولار لتوفير العلاج من دون مقابل لنحو 300 طفل مصاب بداء السرطان خلال سنة 2020، محذّراً من أنّ تأمين العلاج للحالات الجديدة من الاطفال المصابين قد يتعذّر عليه في حال عدم تلقيه الدعم المطلوب، نظراً الى تراجع مداخيله المالية خلال السنتين الاخيرتين 2018 -2019 بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية ورغم تكثيف الجهود لزيادة التبرعات وحصر النفقات. وقد عانى المركز خلال سنة 2019 عجزاً يفوق مليونين ونصف مليون دولار في موازنته.
وأشار المركز إلى أنه اتخذ منذ 17 تشرين الأول الفائت "كل الإجراءات اللازمة لتمكين الأطفال المرضى من الوصول إلى المركز بأمان رغم الصعوبات العديدة، بغية الاستمرار في تلقّي جرعات العلاج، وذلك من خلال الاستعانة بسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني مشكورا، أو من خلال تأمين الإقامة لهم على مقربةٍ من المركز".
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