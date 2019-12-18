صدور كتاب "وتبقى العائلة" من تأليف الأب الدكتور نجيب بعقليني

صدر من مجموعة "الكنز"، كتاب "وتبقى العائلة" من تأليف الأب الدكتور ​نجيب بعقليني​، الأخصَّائيّ في راعويّة الزَّواج والعائلة، وتقديم الدكتورة سحر نبيه حيدر، المتخصِّصة في شؤون ​المرأة​ ومناهضة ​العنف​. يقع الكتاب في 320 صفحة، من الحجم المتوسط، وقد قامت بتصميم الغلاف، مصمِّمة الجرافيك السيّدة مارتين كيوان.

وتطرّق الأب بعقليني فيه إلى "واقع ​الحياة​ العائليّة وتحديّاتها وسطّر أزمات الثُّنائيّ الَّتي تقع أحيانًا فريسة الوهم والمُعتقدات الخاطئة، الأمر الَّذي يُبعدها عن الإنسجام الزَّوجيّ والعائليّ، بالإضافة الى التفكك الاسري الفاضح في مجتمعاتنا، من خلال عرض التحوّلات السَّريعة والثَّقافة المُستجدَّة الَّتي فرضتها التِّكنولوجيا الحديثة ووسائل التَّواصل الإجتماعيّ والتَّربية المُهدَّدة والمتفلّتة أحيانًا، و​الاقتصاد​ المُربك الَّذي هيمن على وحدة العائلة وفرّق بين أفرادها".

وأشار إلى "أهميّة المُحافظة على العائلة، من خلال هويّتها وتركيبتها وهيكليتها وقُدسيّتها وتماسكها، إيمانًا منه بأنّ العائلة هي نواة المُجتمع وكلّ فرد هو راعٍ، ومسؤول مُباشر في الحفاظ على الإرث الإنسانيّ والاجتماعيّ، من خلال مقاييس أخلاقيّة، أبرزها التفاني والتَّضحية والوفاء وأهمّها الحبّ"، مرتكزا في تحليله ومقاربته للواقع على الإرشاد الرسوليّ "فرح الحبّ" الصَّادر عن البابا فرنسيس الَّذي عالج شؤون العائلة وشجونها.