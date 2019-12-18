افتتاح مركز بيروت الاقليمي للدفاع المدني في منطقة الكولا

تم الاحتفال بافتتاح مركز الدّفاع المدني الإقليميّ بحلّته الجديدة في حضور مدير العام الدّفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، ممثلا وزيرة الداخلية والبلديات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ السيدة ​ريا الحسن​، سفير بريطانيا في ​لبنان​ الأستاذ ​كريس رامبلينغ​، رئيسة جمعيّة "مارش" ليا بارودي وعناصر من الدفاع المدنيّ بالإضافة الى شخصيّات أخرى بارزة مثل الممثل والمخرج جورج خبّاز. أنجزت عمليّة إعادة التأهيل على أيد شبانٍ وشابات المهمشين والمنسيّين من مختلف أرجاء ​بيروت​ أبرزها مناطق ​المدينة الرياضية​، ​الشياح​ و​طريق الجديدة​.

وأطلقت الجمعيّة هذا البرنامج ضمن نطاق مبادرة "العمل الجماعيّ من أجل الوطن" حيث اختارت التعاون مع الدفاع المدنيّ اللبنانيّ لما تمثله هذه المؤسسة من مبادئ. فإن العيش المشترك، التضحية والولاء للوطن عناوين أساسيّة في رسالة الدفاع المدنيّ تتجسد أيضاً في عمل مارش.

تخلّل الحفل فيلم وثائقيّ جسّد روح المشروع وعرّف الحاضرين على بعض الشّباب الّذين شاركوا في البرنامج. كما قام الضيوف بجولة على المبنى وتعرّفوا على أبرز ملامحه الجديدة. أحيت الإفتتاح فرقة الدفاع المدنيّ بالإضافة إلى ألحان شبّان من "هنا بيروت"- مركز مارش الثقافيّ- مضيفين لمسة موسيقيّة رائعة.