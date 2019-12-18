أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، في بيان أن "تخفيض رسوم الاشتراك ب​التيار الكهربائي​ بنسبة حوالي 75 في المئة للقدرات المكتتبة 15 و20 أمبير مستمر لغاية يوم الاثنين الواقع فيه 30/12/2019 ضمنا في جميع دوائرها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، حيث ستعود هذه الرسوم الى قيمتها الأساسية بعد هذا التاريخ"، داعية المواطنين الى "الاستفادة من هذا التخفيض خلال الفترة المتبقية أي لغاية 30/12/2019، والمسارعة الى تسوية أوضاعهم عبر الاشتراك بالتيار الكهربائي بصورة قانونية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء لبنان: تخفيض رسوم الاشتراك بالتيار مستمر حتى 30 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.