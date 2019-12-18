لفت الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "​تركيا​ سترسل المزيد من الطائرات المسيرة إلى جمهورية شمال ​قبرص التركية​ إذا تطلب الأمر، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة"، مؤكداً أن "كل شيء يمكن أن يتغير في أي وقت، ووفقا للحاجة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: سنزيد عدد الطائرات المسيرة في قبرص وفقا للحاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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