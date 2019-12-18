لفت عضو اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ أحمد المجدلاني إلى أن "مقترح ​الكونغرس​ تخصيص 75 مليون ​دولار​ في ​الموازنة​ الأميركية المقبلة كمساعدة للفلسطينيين، لن يقدم أو يؤخر في العلاقة بين البلدين"، مشيراً إلى أن "المسألة بيننا سياسية، وليست مسألة تقديم ​مساعدات​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول فلسطيني: مقترح الكونغرس حول المساعدات لن يحسن العلاقة مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.