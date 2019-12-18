مندوب مصر بالامم المتحدة: اتفاقية أردوغان والسراج باطلة وغير صالحة

وجه مندوب مصر الدائم في ​الأمم المتحدة​ السفير محمد إدريس رسالة إلى ​مجلس الأمن الدولي​ تضمنت اعتراض مصر على الاتفاقية التي وقعها مؤخرا الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ورئيس ​حكومة​ الوفاق الليبية ​فايز السراج​، واصفاً إياها بـ"الباطلة وغير الصالحة"، مطالباً بعدم تسجيلهما لدى المنظمة الدولية.

واعتبر أن "هاتين المذكرتين، خرق للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 كانون الأول 2015 وبإشراف من الأمم المتحدة، بين الجهات الليبية، وأنهما ينتهكان قرارات مجلس الأمن بشأن ​ليبيا​، خاصة القرار 1970 لعام 2011، إضافة إلى أنهما يسمحان بنقل أسلحة إلى المليشيات غرب البلاد".