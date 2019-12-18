شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد ينظم احتفالية باليوم العالمى لذوى الإعاقة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، احتفال حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة باليوم العالمى لذوى الاعاقة، وحضره حفل عدد من قيادات الوفد منهم أمل رمزى رئيس لجنة السياحة بالوفد وياسر الهضيبى المتحدث باسم الوفد، وحمدى قوطة رئيس لجنة الصناعة بالوفد، وعباس حزين عضو الهيئة العليا للوفد، ومحمود سيف النصر القيادى الوفدى، وحسين السيد رئيس لجنة الإعاقة بالوفد.

الحفل نظمته لجنة السياحة بالحزب بأحد فنادق المعادى، وحضره عشرات من ذوى الاعاقة وبدأ الحفل بإذاعة عدد من الاغانى الفلكورية.

وقالت أمل رمزى فى كلمة لها خلال الحفل، إن حزب الوفد لم يغفل حقوقة متحدى الاعاقة كما أن هناك نواب وفديين ممثلين لذوى الإعاقة داخل مجلس النواب يضعون التشريعات الخاصة بذوى الإعاقة فى مقدمة أولوياتهم.

وأضافت رمزى أن الوفد كان وسيظل معبرا كافة طوائف الشارع المصرى دون استثناء، لافتة إلى ضرورة تمكين ذوى الإعاقة من نسبة تعيينهم فى كافة مؤسسات الدولة.