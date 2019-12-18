شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كرداسة: محافظ الجيزة تعهد بإنشاء وحدة مرور وإعادة تشغيل المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سعيد حساسين، نائب دائرة كرداسة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعهد بالإسراع فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء وحدة تراخيص المرور بكرداسة. وأوضح حساسين، فى تصريحات له عقب لقاء محافظ الجيزة اليوم، أن اللواء أحمد راشد أعلن له أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل مستشفى كرداسة بعد توقفه الذى استمر ما يقرب من 5 سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب كرداسة: محافظ الجيزة تعهد بإنشاء وحدة مرور وإعادة تشغيل المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.