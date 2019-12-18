شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بحل مشكلة المواصلات بقرى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة وكيلها النائب بدوي النويشي، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن توفير وسيلة مواصلات لربط قرية الحمام بمركز ناصر بمدينة بني سويف، وإحلال وتجديد كوبري قرية الزيتون على ترعة الإبراهيمية بمركز ناصر بني سوسف.

وطالب النائب بالعمل على توفير وسائل المواصلات للمواطنين، خاصة أن قرية الحمام بالوضع الحالي يعاني فيها الأهالي من عدم توفير مواصلات، وهو ما يؤثر بالسلب على أوضاعهم.

وتدخل السكرتير العام لمحافظة بني سويف، بالتأكيد على أنه تم التنسيق مع المواقف بشأن توفير خطوط سير لقرية الحمام، وسيتم التغلب على هذا الإشكالية حرصا على مصلحة المواطنين.

كما ناشد النائب أيضا بالعمل على إحلال وتجديد قرية الزيتون على ترعة الإبراهيمية بمركز ناصر بني سويف، مؤكدا على أنه يمثل أهمية للقرية ولابد من تطويرها حرصا على مصلحة المواطنين.

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فيما عقب ممثل وزارة الري، مؤكدا أن الكوبري في حاجة للصيانة فقط وفق تقرير اللجنة الفنية التي نظرت هذا الملف، بينما لفت ممثل المحافظة أنه سيتم توفير الاعتمادات اللازمة لهذه الأعمال المنتظرة.

وانتهت اللجنة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في المحافظة للتغلب على هذه الإشكاليات بالتنسيق مع النائب عبدالحكيم مسعود من أجل مصالح المواطنين.