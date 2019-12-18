استئنافية طنجة توزع سنتين حبسا على 3 طلبة متورطين في مقتل زميلهم بكلية الحقوق

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سنتين حبسا نافذا على 3 متهمين، في قضية مقتل طالب في كلية العلوم القانونية بحي “بوخالف” بعدما أصيب في شهر دجنبر من السنة الماضية، بضربة حجر طائشة على مستوى الرأس، خلال شجار مع مجموعة من الطلبة أمام محطة الحافلات الموجودة في باب الجامعة.

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي “ط.غ” المتابع في حالة اعتقال، بسنة حبسا نافذا، فيما قضت بـ6 أشهر حبسا نافذا على كل من “س.ه” و “أ.ب” المتابعين في حالة سراح، بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

وأنكر المتهمون الثلاث، التهم المنسوبة إليهم، معتبرين أنهم تواجدوا بمكان الشجار بين الطلبة عن طريق الصدفة، قبل أن يتحول الأمر إلى تبادل بالحجارة بين مجموعة من الطلبة، حيث أصابت حجرة طائشة صديقهم المتوفى، حيث تم نقله عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، لكن حالته الصحية تدهورت، ما أدخله في غيبوبة بسبب مضاعفات الإصابة، حيث توفي، في يناير الماضي، متأثرا بإصابته البليغة.

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ونفى المصرحون الواردة أسماؤهم في محضر الضابطة القضائية، حضورهم للشجار، مؤكدين على أنهم تفاجؤوا باستدعائهم للإدلاء بشهادة في واقعة لم يحضروها.

وقال محامي الدفاع المطالب بالحق المدني، إن الضحية مات مغدورا، مطالبا بمبلغ 600 ألف درهم كتعويض لعائلة الضحية.