السلامي يوجه الدعوة لأبرز لاعبيه لمباراة حسنية أگادير

عائشة مجيب_ صحافية متدربة

أعلن مدرب الرجاء الرياضي جمال السلامي عن اللائحة التي سيعتمد عليها في مواجهة حسنية أكادير اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب محمد الخامس، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، برسم مؤجل الجولة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية.

واستدعى ربان الفريق الأخضر 22 لاعبا، كشفت عنهم الصفحة الرسمية للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

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وجاءت القائمة كالتالي:

الزنيتي، الحداوي، بوعميرة، الشاكير، بوطيب، دويك، سند، جبيرة، حداد، مدكور، نكاه، الوردي، عرجون، زريدة، متولي، نكوما، حفيظي، ناناح، مالانغو، أحداد، رحيمي، تميزو.

يشار إلى أن فريق الرجاء سيحرم من خدمات اللاعب بدر بانون في لقاء اليوم، بسبب التمزق العضلي الذي تعرض له في مواجهة الترجي التونسي.