اخبار العالم

السلامي يوجه الدعوة لأبرز لاعبيه لمباراة حسنية أگادير

0 نشر
يوسف العيرجي 0 تبليغ

Advertisements

عائشة مجيب_ صحافية متدربة

أعلن مدرب الرجاء الرياضي جمال السلامي عن اللائحة التي سيعتمد عليها في مواجهة حسنية أكادير اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب محمد الخامس، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، برسم مؤجل الجولة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية.

واستدعى ربان الفريق الأخضر 22 لاعبا، كشفت عنهم الصفحة الرسمية للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

Advertisements

وجاءت القائمة كالتالي:

الزنيتي، الحداوي، بوعميرة، الشاكير، بوطيب، دويك، سند، جبيرة، حداد، مدكور، نكاه، الوردي، عرجون، زريدة، متولي، نكوما، حفيظي، ناناح، مالانغو، أحداد، رحيمي، تميزو.

يشار إلى أن فريق الرجاء سيحرم من خدمات اللاعب بدر بانون في لقاء اليوم، بسبب التمزق العضلي الذي تعرض له في مواجهة الترجي التونسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلامي يوجه الدعوة لأبرز لاعبيه لمباراة حسنية أگادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا