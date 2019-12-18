اجتماع رفيع المستوى غدا بـ”باريس” يؤجل المجلس الحكومي الأسبوعي

أجلت الحكوم اجتماعها الأسبوعي ليوم غد الخميس، بسبب احتضان باريس غدا الخميس، اجتماعا رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا.

وسيترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ14 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا، الذي ستحتضنه باريس غدا الخميس 19 دجنبر 2019

وسيجر رئيس الحكومة مباحثات مع نظيره الوزير الأول الفرنسي، إدوارد فليب، كما سيشرف الطرفان على التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين قطاعات وزارية من البلدين.

ويضم الوفد المغربي، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى جانب رئيس الحكومة، محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ومحمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

ويضم الوفد أيضا، نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وشكيب بنموسى، سفير المملكة المغربية في جمهورية فرنسا.