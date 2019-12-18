تحقيق استقصائي يوثق التواطؤ المصري باختطاف فلسطينيين لـ"صالح إسرائيل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعتزم "التلفزيون العربي" بث تحقيق استقصائي يخوض في الانتهاكات المصرية بحق فلسطينيين دخلوا إلى مصر عبر معبر رفح، لصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع القادم.

ويحمل التحقيق الاستقصائي عنوان "معبر رفح الثقب الأسود"، ويُبث الإثنين المُقبل، 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن برنامج "شيفرة تحت عونان".

ويتناول عدد من حالات الفلسطينيين المعتقلين سابقا في مصر عقب دخولهم المعبر الحدودي من الجهة المصرية وتعرضهم للإخفاء القسري والاستجواب تحت التعذيب لانتزاع معلومات عن عناصر فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر.

ووثق التحقيق عدد من الحالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية المصرية باختطاف فلسطينيين، داخل المعبر عقب العرض على مكتب الأمن المصري، وحالات أخرى تعرضت للاختطاف عقب دخولها الأراضي المصرية، منهم مُعتقل فلسطيني، سُلم للجانب الإسرائيلي عام 2013، وقضت محكمة إسرائيلية بسجنه لمدة 25 عاما، واستطاع فريق التحقيق التواصل معه في محبسه بسجن عسقلان ليروي بنفسه تجربة اختطافه من مدينة رفح المصرية.

ويعرض التحقيق قصص أربعة عناصر في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الذين اختُطفوا من رفح عام 2015 وتم إخفائهم قسريا لنحو ثلاثة أعوام، حتى سلمتهم السلطات المصرية لحماس، وانفرد التحقيق بأول تصريح لأحد هؤلاء الأربعة حيث اتهم السلطات المصرية بالسعي لجمع معلومات لصالح إسرائيل، منه، ومن وزملائه أثناء فترة اختطافهم، عن أسرى إسرائيليين معتقلين لدى الحركة.