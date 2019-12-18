المشتركة: خطوة إضافية باتجاه تعديل "قانون كامينتس"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت اللجنة المُنظّمة البرلمانية في الكنيست جلستها اليوم، الأربعاء، من أجل بحث التعديل الذي قدمته القائمة المشتركة خلال المداولات حول قانون حل الكنيست، وتم قبول التحفظ وإدخاله كبند بقانون حل الكنيست، حول إلغاء أو تجميد بند 116 من قانون التخطيط والبناء "قانون كامينتس".

وشارك في جلسة اللجنة، اليوم، عن القائمة المشتركة، النواب: د. إمطانس شحادة، أسامة السعدي، عايدة توما- سليمان، جابر عساقلة ووليد طه.

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وفي نهاية الجلسة، تم التصويت بالإجماع على تخويل لجنة المالية البرلمانية ومنحها صلاحية قانونية لإجراء التعديل المقترح ليتم المصادقة على التعديل في أقرب وقت ممكن في لجنة المالية برئاسة موشيه غافني.

وأكد نواب القائمة للمشتركة أنهم سيتابعون هذا التعديل أمام وزارة العدل والمالية، وسيطالبون رئيس لجنة المالية بعقد جلسة قريبة لبحث إلغاء أو تجميد "قانون كامينتس" ليتم ذلك قبل الانتخابات البرلمانية القريبة في آذار/ مارس 2020.