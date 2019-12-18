القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت اللجنة المُنظّمة البرلمانية في الكنيست جلستها اليوم، الأربعاء، من أجل بحث التعديل الذي قدمته القائمة المشتركة خلال المداولات حول قانون حل الكنيست، وتم قبول التحفظ وإدخاله كبند بقانون حل الكنيست، حول إلغاء أو تجميد بند 116 من قانون التخطيط والبناء "قانون كامينتس".
وشارك في جلسة اللجنة، اليوم، عن القائمة المشتركة، النواب: د. إمطانس شحادة، أسامة السعدي، عايدة توما- سليمان، جابر عساقلة ووليد طه.
وفي نهاية الجلسة، تم التصويت بالإجماع على تخويل لجنة المالية البرلمانية ومنحها صلاحية قانونية لإجراء التعديل المقترح ليتم المصادقة على التعديل في أقرب وقت ممكن في لجنة المالية برئاسة موشيه غافني.
وأكد نواب القائمة للمشتركة أنهم سيتابعون هذا التعديل أمام وزارة العدل والمالية، وسيطالبون رئيس لجنة المالية بعقد جلسة قريبة لبحث إلغاء أو تجميد "قانون كامينتس" ليتم ذلك قبل الانتخابات البرلمانية القريبة في آذار/ مارس 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة: خطوة إضافية باتجاه تعديل "قانون كامينتس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.