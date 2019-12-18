إرشادات لكشف الكاميرات الخفية داخل الفنادق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت مجلة "فاست كومباني" الأميركية، تقاريرًا وإرشادات، اليوم الأربعاء، رصدت فيها كاميرات مراقبة خفية بالغرف المستأجرة عبر شركة " اير بي أن بي"، وتوجيهات بإتباع خطوات للعثور على كاميرات في الغرف المستأجرة.

ونشرت المجلة تقريرًا، الشهر الماضي، كتبه أستاذ في علوم الحاسوب، من جامعة كارينجي ميلون، حول اكتشاف كاميرتين مخبأتين في الغرف التي استأجرها هو وعائلته، إضافةً إلى تقرير لعائلة نيوزلندية، نشر فيه، أن غرفتهم احتوت على كاميرا أمنية سرية تقوم في تسجيل بث مباشر، من داخل الغرفة التي استأجرتها العائلة في "اير بي أن بي".

وتنصح المجلة بإتباع خطوات معينة للكشف عن الكاميرات المخبأة داخل الفنادق أو الغرف المستأجرة في "اير بي أن بي"، منها الفحوصات المرئية للعيان، أولها، الانتباه لوجود أدوات أو ملحقات إلكترونية غريبة الشكل، خاصةً وأنه من الصعب اليوم، اكتشاف وجود كاميرا خفية لا سيّما وأنها أصبحت صغيرة للغاية .

ثانيًا، الانتباه إلى وجود منبهات في أماكن لا تتوقع أن تجد فيها منبهات، فإن ذلك قد يكون دليلًا على وجود كاميرا خفية، وثالثًا، توخي الحذر من وجود قابس "يو أس بي"، معلقًا على الحيط، موجهًا نحو السرير أو حوض الاستحمام، وفي حال وجودها، يجب مراقبتها، والتأكد من أنها ليست بارزة من مجال الرؤية.

رابعًا، استخدام المصباح اليدوي، الذي يمكن من اكتشاف عدسات كاميرا خفية، إذا عكست ضوءًا داخل الغرفة. وتنصح المجلة، إطفاء الأنوار واستخدام الهاتف كمصباح اليدوي، في حال لم يتواجد مصباح يدوي، وتوجيهه نحو الغرفة، فإن أي انعكاس ضوء لأي جهاز، قد تجد فيه كاميرا خفية.

وبيّنت المجلة، أنه قد لا تكفي عمليات الفحص المرئية للعثور على الكاميرات الخفية، ولذلك هنالك خطوات أخرى غير مرئية تساعد في ايجاد الكاميرات الخفية.

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وأوضحت المجلة أن جميع الكاميرات الخفية الحديثة تستخدم تقنية "واي فاي"، مما يسمح ببث لقطات عبر الإنترنت، ولكن اعتماد هذه الأجهزة سرًا على إشارة لاسلكية لبث لقطات على الإنترنت يجعلها عرضة للكشف.

ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية استخدام تطبيقات مثل تطبيق "فينغ" (FING) المتوفر على نظام التشغيل "أي أو أس" و"أندرويد"، الذي يستطيع أن يكشف عن جميع الأجهزة اللاسلكية المتصلة بشبكة "واي فاي"، ولذلك تنصح المجلة، المستأجرين باستخدام مثل هذا التطبيق، ولكن إذا وجد لدى المضيف شبكة لاسلكية خاصة أخرى لا يمكنك الوصول إليها، فلن يعرض هذا التطبيق جميع الأجهزة اللاسلكية المتصلة بشبكة واي فاي، ولذلك لن يكون تطبيقًا ناجعًا.

وفي هذه الحالة، تذكر المجلة حلًا آخر، وهو التزود بجهاز كشف التردد اللاسلكي القادر على تحديد مكان الأجهزة ، التي تنبعث منها إشارات التردد اللاسلكي، عبر إصدار صوت تنبيه، ويمكن شراء هذا الجهاز الصغير من موقع "أمازون" بسعر يتراوح بين ثلاثين وخمسين دولارًا.

وعند الكشف عن الكاميرات الخفية، يتوجب على المستأجرين الاتصال بالمضيف مباشرة والإبلاغ عن الكاميرا، أو إبلاغ الشرطة، لا سيما أن القوانين المتعلقة بوضع كاميرات خفية تختلف حسب البلد أو المنطقة، وفي حال عدم الوصول إلى المضيف فيمكن للمستأجر فصل الطاقة عن الكاميرا.

وأكد التقرير أن الكاميرا ليست الأجهزة الوحيدة التي يجب أن ننتبه إليها، فمُضخّمات الصوت الذكية تحتوي على ميكروفونات يمكن أن تسجل وتستمع إلى محادثاتك.

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