مانشستر يونايتد يضع خطة جديدة لضم هالاند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي قام بتغيير خطته من أجل التعاقد مع نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، إيرلينغ هالاند.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سينهي الصفقة لصالحه مقابل 76 مليون جنيه إسترليني في كانون الثاني/يناير المقبل، قبل أن يعيره لناديه حتى نهاية الموسم.

وأشارت إلى أن اللاعب على وشك الموافقة على اللعب لمانشستر يونايتد، رغم اهتمام العديد من الأندية الكبرى بضمه.

وتغري قيمة الصفقة مسؤولي ريد بول سالزبورغ، الذي سيرحبون ببيع اللاعب إلى أولد ترافورد، في حالة احتفاظهم به حتى نهاية الموسم، من أجل المنافسة على الألقاب.

وعلى الرغم من أن مانشستر يونايتد يفضل ضم هالاند في كانون الثاني/يناير، إلا أن شرط مسؤولي ريد بول سالزبورغ سيجعلهم يوافقون على تأجيل انضمامه لنهاية الموسم.