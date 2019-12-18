ساني يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني، حسم مصيره بعد العودة من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وكان ساني قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر آب/أغسطس الماضي، ومن المنتظر عودته في شباط/فبراير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ساني قرر الانتقال إلى بايرن ميونخ، ويبقى الشك الوحيد لدى اللاعب متعلقًا بموعد تنفيذ هذا القرار.

وأشارت إلى أن ساني يريد أن ينتقل إلى "أليانز أرينا" في كانون الثاني/يناير المقبل، رغم أنه لن يكون قد تعافى من الإصابة بشكل كامل.

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وأوضحت أن على بايرن ميونخ الآن التفاوض مع مانشستر سيتي حول قيمة الصفقة، لأن التحدث عن دفع 150 مليون يورو لم يعد واقعيًا.

وقالت الصحيفة إن سعر الصفقة يجب أن ينخفض مقارنة بالصيف الماضي، كما أن مسؤولي بايرن يجب أن يدرسوا جدوى التعاقد مع لاعب عائد من إصابة قوية، في الانتقالات الشتوية، "وإن سارت عملية تعافيه بالشكل الأمثل".

يذكر أن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سبق أن صرح أكثر من مرة أنه لن يتعاقد مع أي لاعب في الميركاتو الشتوي.