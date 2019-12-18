إعلامي يمني : الشهيد الحمادي يغتال للمرة الثالثة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

قال الإعلامي اليمني، خالد سلمان، أن الشهيد العميد عدنان الحمادي يغتال للمرة الثالثة بإعلان الموافقة على دفنه قبل الكشف عن تفاصيل حادث إغتياله .



وذكر سلمان في تغريدة له بتويتر، "الموافقة على دفن الشهيد الحمادي ، يأتي ،بالتزامن مع دفن القضية، لديهم شفافية القتل ،وليس لديهم شفافية اعلان النتائج" .

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وأضاف "لك الله ايها الشهيد الحمادي ،وانت تغتال للمرة الثالثة، مرة بالطلقة الغادرة ،والثانية بلجنة الزيف ،والثالثة وهي الأنكأ والاوجع ،بصمت من تحب" .

وترددت أنباء عن موافقة قيادة اللواء 35 مدرع على دفن الحمادي على الرغم من رفض أسرته لدفن الجثمان قبل الكشف عن ملابسات حادث إغتياله .