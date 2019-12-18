الامم المتحدة تنظم مائدة مستديرة باليونسكو حول "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

تنظم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الأربعاء ،في مقرها بباريس، ثلاث موائد مستديرة مخصصة لبحث موضوع (اللغة العربية والذكاء الاصطناعي)، بمشاركة خبراء وأكاديميين وفنانين وممثلين عن مؤسسات متخصصة.



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ويناقش المشاركون في احتفالية هذا العام (2019)، "تأثير الذكاء الاصطناعي في صون اللغة العربية"، و"حوسبة اللغة العربية ورهان المستقبل المعرفي"، و"التقرير الإقليمي عن اللغة العربية بصفتها بوابة لاكتساب المعارف ونقلها".

وستُحيي الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة حفلاً للموسيقى، لبعث رسالة سلام وأمن ووئام بانسجام مع القيم التي تروجها اليونسكو في إطار جهودها من أجل الحوار بين الأديان وبناء حصون السلام.