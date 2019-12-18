شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تعرف على تفاصيل محاكمة القرن بالنسبة لمدينة الشحر والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 أعاد سيادة القاضي هاني الحداد رئيس محكمة الشحر الابتدائة، المتهمين في قضية عقار واراضي مدينة الشحر الى السجن بعد افراج مؤقت.

Advertisements وأعاد السجن موظفين اثنين جديدين وهما محمد مقهد وعاشور بالحداد، بالاضافة للاربعة السابقين وهم المدير شوقي حداد ومحمد باحجاج وبامسلم وبانعيمون . وشهدت الجلسة الثانية لمحاكمة القرن اخذ اقوال المتهمين في ردهم على التهم الموجهة لهم وهو مالم يقتنع به رئيس المحكمة كون رد المتهمين على أسئلة القاضي ركيكة للغالية لمخالفتهم الواضحة للقوانين وللجرم الواضح والبين في حق العام والخاص واستغلالهم للوضيفة العامة.

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