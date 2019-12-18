عاجل.. اندلاع اشتباكات عنيفة بين البلدية ومسلحين في حزيز جنوبي صنعاء

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

أكدت مصادر محلية اندلاع مواجهات عنيفة في منطقة حزيز جنوبي العاصمة صنعاء.



وذكرت المصادر أن المواجهات اندلعت قبل قليل اليوم الأربعاء، كانون الأول 18، 2019، بين البلدية ومسلحين وسط الشارع العام.

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وأشارت المصادر إلى أن حالة من الهلع سادت المناطق التي دارت فيها الاشتباكات.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها الاشتباكات.