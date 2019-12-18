البحسني يضع حجر الأساس لمشاريع في البنية التحتية بمديرية الديس الشرقية

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

وضع محافظ محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم حجر الأساس لمشروع سفلتت عشرة كيلومتر في مدينة الديس الشرقية وحجر أساس آخر لمشروع بناء حديقة الطفل بالمدينة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



وتفقد محافظ حضرموت خلال زيارته الميدانية سير العمل في مشروع بناء المرحلة الأولى من الصالة الرياضية لنادي الشبيبة بالديس الشرقية بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وكذا سير الأعمال الإنشائية في بناء المباني الجديدة التابعة لمستشفى الديس الشرقية العام والممولة من قبل هيئة الهلال الأحمر الاماراتي، وموقع المستشفى الجديدة غربي مدينة الديس الشرقية الذي سيقام على مساحة 5 هكتار .

كما تفقد محافظ حضرموت سير الدراسة في شعب معاهد التعليم الفني والتدريب المهني الذي يضم 198 طالبا وطالبة، واعدا بتطوير وتوسيع المعهد خلال العام القادم ليستوعب أكبر عدد من الطلاب والطالبات.

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ووجه محافظ حضرموت في ختام جولته التفقدية الجهات المختصة في المديرية على زيادة الاهتمام بالجوانب الأمنية ومواصلة النجاحات التي تحققت في مكافحة عمليات التهريب، مؤكدا بأنه سيتم تعزيز الجانب الأمني في المديرية خلال الفترة القادمة وتزويدهم بالأسلحة والمعدات الأمنية اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة اليهم خصوصا تلك الخاصة بقوات خفر السواحل.

رافقه في الزيارة مدير عام مديرية الديس الشرقية ماهر باوزير وعدد من المسؤولين المدنين والعسكرين والامنين بالمحافظة والمديرية.