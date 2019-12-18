شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يعاودون قطع الطرق أمام الحقول النفطية في البصرة والان نبدء بالتفاصيل

عاود محتجون التظاهر وقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في محافظة البصرة جنوب بغداد للمطالبة بتوفير فرص للعمل.

وأفاد شهود عيان - وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية - أن المئات من المتظاهرين انطلقوا بوقت مبكر من صباح اليوم صوب الطرق المؤدية إلى حقول الرميلة وأرطاوي ومجنون وغربي القرنة، ونظموا اعتصامًا ومنعوا السيارات التي تقل الموظفين من الدخول إلى الحقول, مطالبين بحل أزمة البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل من أبناء المناطق التي تقع فيها الحقول النفطية.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين هددوا بنصب سرادق للاعتصام ما لم تقم إدارات الشركات بالاستجابة لمطالبهم.