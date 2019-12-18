تراجع العجز المالي في موازنة "أونروا" لعام 2019

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، تراجع العجز المالي في موازنتها لعام 2019 إلى 90 مليون دولار.

وقال الناطق الرسمي لأونروا، سامي مشعشع، في بيان، إن الوكالة أعلنت سابقا أنها بحاجة إلى تأمين 167 مليون دولار لإدارة دفة خدماتها.



وأوضح أنه "بفضل جهود مكثفة بذلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية تسلمت أونروا مبلغ 77 مليون دولار من أكثر من 20 دولة وشريكا (لم يحددهم)".

وأضاف: "وتشمل الأموال مبالغ تم تحويلها من دول كانت جمدت ما تبقي من تبرعاتها لهذا العام على ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة الذي خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي".



Advertisements

وأعلن الناطق باسم "أونروا" انخفاض العجز المالي لعام 2019 من 167 مليون دولار إلى 90 مليون دولار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عدة دول أكدت للوكالة أنها ستؤمن مبالغ إضافية للوكالة قبل نهاية العام الجاري.





وتأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، حيث تم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.5 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وفي 2018، واجهت أونروا عاما صعبا، حيث أوقفت واشنطن دعمها المالي للأونروا المقدر سنويا بـ360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليونا مطلع العام ذاته.

ودعت الولايات المتحدة إلى حل الوكالة التي تأسست عام 1949 لتقديم خدمات للاجئين فلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وهو ما اعتبره الفلسطينيون محاولة لتصفية قضية اللاجئين.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الأونروا: التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

