جرائم إيران وعزل ترامب.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الأربعاء، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: رئيس "العربي لحقوق الإنسان": نظام إيران يرتكب جرائم حرب بالأحواز، ونائب سابق بحزب أردوغان: تركيا أصبحت ”جمهورية خوف“، وترامب عن خطوات عزله: حرب مفتوحة على الديمقراطية، وحمدوك بـ“تشاد“.. جهود لإصلاح عبث الإخوان بالجوار السوداني، والجيش الليبي: معارك مباشرة مع الأتراك بطرابلس، و”قيصر“.. مشروع قانون أمريكي ينتظر توقيع ترامب لحماية المدنيين في سوريا.

كما تتابعون في السياسة: الكونجرس الأمريكي يصفع تركيا ويرفع حظر تزويد قبرص بالسلاح، واجتماع دولي بهولندا يبحث أنشطة حزب الله الإرهابية، وعقيلة صالح: مذكرتا أردوغان والسراج ابتزاز، وأمريكا تدعو العراق لإجراءات تمنع مهاجمة مصالحها، ومحللان: الجيش الليبي داخل طرابلس والطيران التركي عاجز، والحبس 45 يوما لمسؤول سابق بحملة ترامب الانتخابية.

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وفي الاقتصاد تطالعون: أمريكا تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على بضائع أوروبية، والهند تستهدف الاستثمار بحقول للنفط والغاز في روسيا، ومخزونات أمريكا تهبط بالنفط وآمال الطلب تحد من الخسائر، وأداء فاتر للذهب بانتظار ”تفاصيل“ الاتفاق التجاري، وعقوبات أمريكية على خط الغاز الروسي الألماني ”نورد ستريم2”، والنواب الأمريكي يوافق على خطة إنفاق قيمتها 4.1 تريليون دولار.

وإلى الملاعب تجدون: رئيس باراجواي السابق يعلن تعيين رامون دياز مدربا لوصيف الدوري.

وفي الفن تقرأون: محمد رمضان يبدأ تصوير ”البرنس“.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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