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أردوغان يقول إنه سيعزز التعاون مع ليبيا

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ذكر تلفزيون (إن.تي.في) اليوم الأربعاء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستعزز التعاون مع ليبيا ومستعدة لتقديم دعم عسكري للحكومة في طرابلس ودعم الخطوات المشتركة في شرق البحر المتوسط.

ووقعت تركيا الشهر الماضي مع الحكومة المعترف بها دوليا اتفاقات لترسيم الحدود البحرية مما أثار غضب اليونان. وتقول أنقرة إنها قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة طرابلس ذلك.

وقال أردوغان للصحفيين في جنيف بعد منتدى عن الهجرة "سنسرع وتيرة التعاون بين تركيا وليبيا. قلنا لهم إننا مستعدون دائما لتقديم المساعدة إذا احتاجوها. من التعاون العسكري والأمني إلى الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بحقوقنا البحرية: نحن مستعدون".

 

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