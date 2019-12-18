انت الان تتابع مقتل أربع نساء بالرصاص في حانة في #المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قتل مسلحون مجهولون أربع نساء يعملن نادلات في حانة في مدينة سيوداد خواريس بإطلاق النار عليهن الثلاثاء على ما أعلنت النيابة العامة.

ومعروف عن مدينة سيوداد خواريس الحدودية مع الولايات المتحدة والواقعة في ولاية تشيواوا المكسيكية أنها تشهد منذ التسعينات موجة عنف تسببت بمقتل مئات الأشخاص بينهم الكثير من النساء.

وقالت النيابة العامة في المنطقة إن رجلين مسلحين دهلا فجر الثلاثاء إلى حانة مانانتيال وقتل كل واحد منهما امرأتين بإطلاق النار على رؤوسهن. ولم يصب أي من زبائن الحانة في الحادث.

وأضافت النيابة العامة في الولاية أن الرجلين فرا بعد ذلك "في سيارة كان ينتظرهما فيها سائق ومسلح آخر".

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وقالت مصادر في النيابة العامة إن غالبية جرائم قتل نساء في المدينة مرتبطة بتصفية حسابات بين عصابات للجريمة المنظمة وقلة منها تسجل على انها جريمة قتل تستهدف المرأة لدى السلطات القضائية.

وسجلت في المكسيك عموما 726 جريمة قتل نساء بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من السنة الراهنة وصنفت على أنها عنف ضد النساء.

ورفعت نساء أكثر من 50 ألف شكوى لتعرضهن لإصابات متعمدة خلال الفترة نفسها.

وتفيد الأرقام الرسمية أن موجة جرائم القتل التي تطال نساء في المكسيك تؤدي إلى مقتل ما معدله عشر نساء في اليوم. وتبقى غالبية هذه الجرائم من دون عقاب.