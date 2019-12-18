انت الان تتابع مقتل 11 سجيناً في تبادل لإطلاق النار داخل سجن في بنما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قتل 11 سجيناً وأصيب 11 آخرون بجروح في تبادل لإطلاق النار دار الثلاثاء داخل سجن في بنما، كما أعلنت الحكومة.

وقالت الحكومة في بيان إنّ اشتباكاً مسلّحاً دار بين سجناء في أحد أجنحة سجن لا خوييتا الواقع على بعد 36 كيلومترا شرقي بنما، مما أسفر عن مقتل 11 منهم وإصابة 11 آخرين.

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وأكّد البيان أنّ إطلاق النار لم يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف حراس السجن الذين تمكنوا لاحقاً من استعادة السيطرة على الوضع.

وإذ لفتت الحكومة في بيانها إلى أنّ إدارة السجن عزلت "المتسبّبين بهذا الحادث" تجنّباً لحصول مزيد من العنف، أكّدت أنّه تم العثور على العديد من الأسلحة النارية بعد الاشتباك المسلح، مشيرة إلى أنّ المضبوطات هي خمسة مسدّسات وثلاث بنادق.