عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الوزراء الباكستاني يعرب عن قلقه للوضع المتدهور في جامو وكشمير

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن قلقه من الوضع الإنساني المتدهور في جامو وكشمير، في ظل الحصار العسكري وحظر التجول الذي تفرضه الحكومة الهندية منذ أكثر من أربعة أشهر.

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وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي" اليوم الأربعاء، أن خان أطلع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باتشيليت" بقلقه، وذلك على هامش المنتدى الدولي للاجئين في جنيف بسويسرا.

وقال خان إن الفظائع التي ترتكبها الهند بحق الكشميريين تعكس الأيديولوجية "الفاشية"، على حد قوله، التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأشار إلى قانون المواطنة الهندي المثير للجدل وإجراءات الحكومة الهندية لتجريد نحو مليوني شخص - معظمهم من المسلمين - من الجنسية الهندية في إقليم "آسام" الهندي، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ الخطوات الفورية لوقف هذه السياسات الخطيرة لمنع كارثة إنسانية ومخاطر متزايدة على الاستقرار والسلام في جنوب آسيا.

من جانبها، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ أيضا حيال الوضع في جامو وكشمير.