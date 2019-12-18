مقتل وإصابة 24 شخصًا جراء تحطم حافلة فى هونج كونج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل وإصابة 24 شخصا جراء تحطم حافلة فى هونج كونج
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
أعلنت خدمات الطوارئ في هونج كونج، أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين، إثر تحطم حافلة ذات طابقين في منطقة "الأقاليم الجديد" بالبلاد.
وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الحادث تسبب في تدمير جزء كبير من الحافلة، من جانبها، قالت الشرطة إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة تسير على أحد الطرق السريعة قادمة من بلدة "فانلينج".
ولم تشر الشبكة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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