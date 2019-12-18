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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التعاون الإسلامي: المنظمة هي الصوت الجامع لتجمع المسلمين
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، اليوم الأربعاء، إن منظمة التعاون الإسلامي هي الصوت الجامع والمنصة الكبيرة التي تجمع العالم الإسلامي من شرقه إلى غرب، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز".
وأكد العثيمين، أن الدعوة لعقد أي لقاءات او قمم إسلامية خارج المنظمة هي حادثة غير مسبوقة، مضيفًا أنه ليس من مصلحة الأمة الإسلامية عقد مثل هذه القمم واللقاءات خارج إطار المنظمة خصوصا في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات متعددة.
وأوضح أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، أن قيام عضو بعقد اجتماعات تخص العالم الإسلامي خارج إطار المنظمة هو شق للتضامن الإسلامي وتغريد خارج السرب، وأن أي إضعاف لمنصة منظمة التعاون الإسلامي هو إضعاف للإسلام والمسلمين، وأكد: على عقد مثل هذه اللقاءات خارج إطار المنظمة سيضعف القوة التصويتية للعالم الإسلامي أمام المجتمع الدولي.
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